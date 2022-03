Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wölpinghausen- Verkehrsunfall

Wölpinghausen (ots)

(bae) Am 05.03.2022 um 19:15 Uhr kam es in Wölpinghausen auf der Bergkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Steyerberger hat hinter einem 82-jährigen Beckedorfer die Bergkirchener Straße in Richtung Sachsenhagen befahren. Als der 82-jährige seinen Opel verkehrsbedingt verlangsamen muss, übersieht dies der 21-jährige und fährt auf den vor ihm fahrenden auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wird der Opel gegen einen entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Hannoveraners, sowie gegen einen am Straßenrand abgestellten weiteren Pkw geschoben. Durch den Zusammenstoß wird der 82-jährige leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt mindestens 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell