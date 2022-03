POL-STH: Lindhorst - Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

Stadthagen (ots) - (bae)Im Verlauf der ersten Märzwoche wurden aus einem Lagerraum an der Lauenhäger Straße mehrere Werkzeuge entwendet. Nach dem aufbrechen des Vorhängeschlosses entwendete der unbekannte Täter zwei Kettensägen, sowie einen Freischneider. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten. Rückfragen bitte an: ...

