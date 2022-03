POL-STH: Stadthagen- Diebstahl von Werkzeug aus einem Lagerraum

Nienburg (ots) - (Haa) Am Donnerstag, den 03.03.2022, meldete sich gegen 04:40 Uhr ein 42-jähriger Mann aus Beckedorf in der Dienststelle des Polizeikommissariats Stadthagen und zeigte den Diebstahl seines VW Multivans an. Eine Funkstreifenwagenbesatzung fuhr daraufhin zum Tatort in der Tulpenstraße. Der Geschädigte erwartete die Beamten bereits. Er berichtete, dass ...

mehr