Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizeikommissariat startet ab dem 07.03. in die erste Verkehrssicherheitswoche des Jahres - "Sicher auf dem Weg zur Schule und nach Hause"

(Haa)

(Haa)Zu Beginn des Frühlings geht mit dem Anstieg der Außentemperaturen und täglich länger werdenden Tage einher, dass sich wieder mehr Menschen draußen aufhalten und das Fahrrad, den E-Scooter oder das Pedelec für den Weg zum Kindergarten, zur Schule oder zur Arbeit nutzen.

Die Zahl der in Folge von Verkehrsunfällen verletzten Personen im Alter von 6-25 Jahren im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats hat sich im Vergleich von 2020 auf 2021 bedauerlicherweise leicht erhöht. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten richten daher innerhalb ihrer Verkehrssicherheitswoche ihren Fokus auf die durch die Wahl ihres Verkehrsmittels als die "schwächeren" Verkehrsteilnehmer geltende Altersgruppe.

Bereits in den täglichen Einsatz- und Streifendienst integriert, soll die Schulwegüberwachung intensiviert und die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei der Feststellung von Verstößen durch Gespräche aufgeklärt und sensibilisiert werden. Das Kommissariat kündigt neben Kontrollaktionen auch Geschwindigkeitsmessungen u.a. in Bereichen rund um die Schulen und Kindergärten an.

Einen Vorgeschmack auf die vom 07.03 - 13.03.2022 stattfindende Aktionswoche bekommen Radfahrerinnen und Radfahrer seit gestern in den Straßen Schacht- und Jahnstraße. Zusammen mit einem Team des Einsatz- und Streifendienstes brachte der Kontaktbeamte Carsten Köller am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein insgesamt 14 auffällige Plakate zum Thema "Geisterradler" an. Die neongelben Hinweisschilder sollen Zweiradfahrerinnen und -fahrern eine Hilfestellung bei der korrekten Benutzung des Radweges geben. Denn gerade im städtischen Bereich ist es besonders gefährlich mit dem Rad auf der "falschen" Seite unterwegs zu sein. Im Bereich einer Einmündung schaut ein Fahrzeugführer naturgemäß zunächst nach links, weil von dort der erste "feindliche" Verkehr kommt. Erst der zweite Blick geht nach rechts! Das kann für den "Geisterradler" jedoch schon zu spät sein.

"Die Plakate wurden ganz bewusst in großer Zahl sichtbar an den stark frequentierten Radwegen im Bereich der Schulen angebracht.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Ein weiteres Auge werden die Beamtinnen und Beamten des Einsatz- und Streifendienstes, der Verfügungseinheit und der Zentralen Polizeidirektion Hannover auf die Autoposer- und Tuningszene haben. Bei gutem Wetter zieht es die Auto- und Motorradbegeisterten gerne auf die größeren Parkplätze im Stadtgebiet.

"Durch die Ansammlungen von Fahrzeugen und Personen kann es zu Geräuschbelästigungen der Anwohner kommen. Wir haben in der Vergangenheit vermehrt Beschwerden entgegengenommen und werden daher auch in dieser Hinsicht Kontrollen durchführen.", erläutert Julia Haase. "Wir möchten den Fahrzeugführerinnen und Führern nicht den Spaß an ihren Fahrzeugen nehmen. Wer jedoch durch sein Verhalten Vorschriften verletzt, muss auch mit einer Kontrolle rechnen."

