POL-NI: Pkw überschlägt sich - Fahrerin wird eingeklemmt

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag, 26.2., befährt eine Rintelner Funkstreife gegen 03.11 Uhr die Extertalstraße (L 435) von Krankenhagen kommend in Richtung Rinteln, und das kann zu Recht als Glück für eine 34-jährige Frau gewertet werden. Denn dabei fällt den Beamten ein verunfallter Pkw BMW im Straßengraben auf, der augenscheinlich frontal mit einem Baum kollidierte. Im Pkw befindet sich die 34-jährige Rintelnerin, die über Schmerzen klagt und sich selbstständig nicht aus dem Pkw befreien kann, da sie im Fußbereich eingeklemmt ist. Nachdem Rettungskräfte am Unfallort eintreffen, kann die Frau durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wird aufgrund ihrer Verletzungen einem Klinikum zugeführt. Da sich Verdachtsmomente für eine Fahrt unter Alkoholeinwirkung ergeben, wird eine Blutentnahme angeordnet. Die auslaufenden Betriebsstoffe werden durch die Straßenmeisterei Rinteln durch Ausbaggern des Grabenraums aufgenommen. Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern noch an. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

