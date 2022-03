Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen: Nächtliche Verfolgungsfahrt und Hubschraubereinsatz - Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Nienburg (ots)

(Haa) Am späten Dienstagabend, etwa gegen 23:20 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen die Straße Dühlfeld in Sachsenhagen. Den beiden im Fahrzeug sitzenden Polizeikommissaren fiel dabei ein schwarzer Seat Leon auf. Sie entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle.

Trotz Anhaltesignal und eingeschaltetem Blaulicht fuhr der mit zwei Personen besetzte Pkw weiter aus Sachsenhagen heraus, in Richtung Auhagen. Dabei überschritt der Fahrer mehrmals die zulässige Höchstgeschwindigkeit und missachtete durchgehend die Haltesignale der Polizeibeamten. Der Fahrzeugführer überfuhr während seiner Fahrt auch mehrere am Boden liegende Sperrpfosten, vermutlich um den Streifenwagen abzuschütteln.

In Auhagen bog der Seat dann in die Straße am Am Forsthaus, in Richtung des Mittellandkanals ab.

Die beiden Polizeibeamten verfolgten den dunklen Pkw weiterhin und hatten mittlerweile über Funk Unterstützung angefordert.

Der dunkle Pkw fuhr weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße in das angrenzende Waldgebiet hinein. Dort nahm die Fahrt jedoch ein jähes Ende, als der Seat über eine Bodenwelle mit einem dahinterliegenden Baumstamm fuhr und dadurch wenige Meter dahinter stoppen musste.

Daraufhin ging alles sehr schnell - die Fahrer- und Beifahrertür öffneten sich und die beiden Insassen flüchteten in den Wald. Die beiden Polizeibeamten, die aufgrund der Dunkelheit das Hindernis ebenfalls zu spät bemerkt hatten und mit ihrem Dienstwagen ebenso darübergefahren waren, nahmen die Verfolgung zu Fuß auf.

Einer der beiden Männer konnte nach ca. 100 Metern eingeholt, festgenommen und zur Dienststelle in der Vornhäger Straße gebracht werden. Dort verweigerte der 22-jährige Mann aus Hohnhorst die Aussage.

Dem zweiten, derzeit noch unbekannten Mann gelang die Flucht querfeldein durch das Waldgebiet. Um ihn zu finden, setzte die Polizei mehrere Streifenwagen und den Polizeihubschrauber Phoenix ein. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Der schwarze Seat wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt und abgeschleppt. Er war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Ebenso erging es dem Stadthäger Streifenwagen - aufgrund von Beschädigungen am Unterboden und der Fahrzeugfront musste er ebenfalls abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Sachstand wird der Schaden auf 3000EUR geschätzt.

Etwa eine Stunde später meldete sich eine 31-jährige Frau aus Auhagen über den Notruf bei der Polizei. Sie gab an, dass ihr schwarzer Seat Leon am späten Dienstagabend in Sachsenhagen entwendet worden sei.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte es sich zweifelsfrei um den Seat, der zuvor durch die Polizei beschlagnahmt worden war.

Derzeit laufen die Ermittlungen hinsichtlich der Tatzusammenhänge und des noch unbekannten zweiten Täters.

Insgesamt leiteten die Beamten in dieser Nacht mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls gegen den 22-jährigen Hohnhorster und seine unbekannte Begleitperson ein.

Der 22-Jährige konnte die Polizeidienststelle nach Beendigung aller Maßnahmen noch in der Nacht wieder verlassen.

Die Polizei Stadthagen sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch das verkehrswidrige Verhalten des flüchtigen Fahrers selbst in Gefahr gebracht wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05721/4004 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell