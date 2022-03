Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Social Media in der Polizei Nienburg/Schaumburg - die Inspektion ist seit Januar 2022 auch mit einem eigenen Kanal auf Facebook vertreten

Nienburg

(Haa) Seit mittlerweile zwei Monaten ist die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit einem eigenen Account auf Facebook vertreten.

Unter @polizei.nienburg.schaumburg finden interessierte Nutzerinnen und Nutzer jetzt täglich Beiträge zur Polizeiarbeit der flächendeckend größten Inspektion Niedersachsens.

"In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Polizei auch in den Sozialen Medien präsent ist. ", so Julia Haase, Pressesprecherin und Head of Social Media in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir am 01.01.2022 endlich mit unserem eigenen Facebook-Account starten konnten."

Für die Arbeit rund um die Sozialen Medien in der Inspektion wurde im vergangenen Jahr ein eigenes Team aus interessierten und themenaffinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet. Das Social-Media-Team der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg besteht derzeit aus 18 Kolleginnen und Kollegen, verteilt auf die sechs Polizeikommissariate, den Inspektionssitz und auf unterschiedliche Dienstzweige.

"Neben dem Einsatz- und Streifendienst sind die Mitglieder unseres engagierten Teams auch im Kriminalermittlungsdienst, bei der Wasserschutzpolizeistation oder in der Aktenhaltung tätig.", so Haase.

Als Start-Beitrag produzierte das Team im Dezember 2021 ein Video, welches den/die Betrachter/in mit auf eine Reise durch die gesamte Polizeiinspektion nimmt. Von der Dienststelle in Bad Nenndorf hinüber zu den Wachen Stadthagen, Rinteln, Bückeburg, Stolzenau und Hoya, hinauf auf das Streckenboot W15 der Wasserschutzpolizeistation und mit Abschluss einer beeindruckenden Luftaufnahme vom Inspektionssitz in Nienburg.

"Während der Dreharbeiten wurde uns wieder einmal deutlich, wie groß unsere Inspektion doch ist. Um beispielsweise von Rinteln nach Hoya zu kommen, muss man gute 1 ½ Stunden Fahrt auf sich nehmen.", erläutert Haase. "Diese Größe und die daraus resultierenden unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten machen auch den Reiz dieser Inspektion aus. Wir sind zwar topografisch aufgeteilt in zwei große Landkreise, was die Polizeiarbeit angeht, sind wir aber eine große Inspektion."

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ist mit über 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von rund 280.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf einer Fläche von gut 2.000 Quadratkilometern zuständig.

Neben ihrem neuen Facebook-Account ist die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bereits seit 2016 auf Twitter vertreten.

"Wir möchten auf unseren Social-Media-Accounts über unsere tägliche Arbeit informieren. Das können neben besonderen Einsatzsituationen oder aktuellen Warnmeldungen auch Präventionstipps und Aktionen, die im Zusammenhang mit unserer täglichen Arbeit stehen, sein.", berichtet Julia Haase. "Seien Sie dabei und folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Wir freuen uns auf Sie!"

https://www.facebook.com/polizei.nienburg.schaumburg/

