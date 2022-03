Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - PKW fährt Radfahrer an und flüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen Dienstagmorgen, den 01.03.2022, gegen 06.25 Uhr ereignete sich an der Enzer Straße/Hüttenstraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer und einem flüchtigen silbernen Opel Corsa. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Nienstädter heute Morgen mit seinem Fahrrad die Enzer Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte nach links in die Hüttenstraße abzubiegen. Zu gleicher Zeit fuhr ein silberner Opel Corsa von der Hüttenstraße nach links auf die auf die Enzer Straße auf und erfasste den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Der 53-Jährige fiel auf die Motorhaube des PKW und stürzte anschließend zu Boden. Der Fahrzeugführer des Opel flüchtete vom Unfallort.

Der Nienstädter wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen Opel Corsa älteren Baujahres mit SHG-Kennzeichen gehandelt haben, der möglicherweise unfallbedingte Schäden auf der Motorhaube aufweist.

Die Polizei Stadthagen bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen silbernen Opel Corsa geben können, sich telefonisch bei der Polizei in Stadthagen unter (05721) 40040 zu melden.

