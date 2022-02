Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Loccum - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 27.02.2022, gegen 13.50 Uhr ereignete sich in Loccum ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 26-Jährige am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad die Straße "Am Bahnhof" in Loccum in Richtung "Windmühlenweg". Vor einer leichten Linkskurve vollzog er aus bislang ungeklärter Ursache eine starke Bremsung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er dann gegen einen Baum prallte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Notarzt sowie Rettungssanitäter verstarb der junge Mann aus Rehburg-Loccum noch an der Unfallstelle. Neben dem Notarzt- und dem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort.

Das an Front und linksseitig beschädigte Motorrad wurde von der Polizei beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell