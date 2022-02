Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer VU auf der B65 bei Algesdorf

Algesdorf / Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 28.02.2022 um 07:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 65 zwischen dem Abzweig Algesdorf und dem Parkplatz "Riepener Berg". Von Stadthagen kommend fuhr unter Sonder - und Wegerechte (Martinshorn und Blaulicht) ein Notarztwagen. In Fahrtrichtung Stadthagen fuhr ein 37-jähriger, VW Golf, Fahrzeugführer. Der Golf verlangsamte die Fahrt und hielt am Straßenrand auf Grund des entgegenkommenden Notarztes an. Dieser haltende PKW wurde von einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer (125 ccm), der ebenfalls in Richtung Stadthagen fuhr, übersehen. Der Kradfahrer stieß gegen den PKW und wurde anschließen in den Gegenverkehr geschleudert, wo er durch das Notarztfahrzeug erfasst wurde. Der Notarzt verständigte umgehend den Rettungshubschrauber "Christoph". Der verletzte Kradfahrer wurde Schwerverletzt in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Der Fahrzeugführer des Golfs, sowie der 43-jährige Fahrer des Notarztwagenfahrzeugs wurden mit Schock in die hiesigen Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell