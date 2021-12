Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Carport an der Frauenlobstraße - Brandausbreitung erfolgreich verhindert

Bochum (ots)

Am Montagmorgen brannte an der Frauenlobstraße in Bochum Hiltrop ein Carport. Eine Brandausbreitung auf den Anbau eines Wohnhauses konnte erfolgreich verhindert werden, verletzt wurde niemand.

Die Meldung über den Brand erreichte die Leitstelle um 09.44 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten große Mengen im Carport gelagertes Brennholz sowie die Holzkonstruktion des Carports in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten bereits auf einen Anbau eines Wohnhauses sowie auf weitere Garagen überzugreifen. Durch den Einsatz von zwei Strahlrohren konnten der Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach rund 90 Minuten waren alle Brandnester abgelöscht und der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

