Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei beschädigten PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend, den 24.02.2022, ereignete sich gegen 18.25 Uhr in Nienburg an der Verdener Landstraße in Höhe der Fichtestraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Rethemer mit einem roten Audi die Verdener Landstraße in Richtung stadtauswärts. Zeitgleich befuhr ein 66-Jähriger Nienburger mit einem schwarzen Kia die Fichtestraße in Richtung Verdener Landstraße und beabsichtigte, nach links auf diese aufzufahren.

Laut Angaben des 66-Jährigen blinkte der die Verdener Landstraße befahrende 42-Jährige mit seinem Audi nach rechts und verringerte seine Geschwindigkeit, sodass er annahm, dass dieser in die Fichtestraße einbiegen würde. Er fuhr auf die Verdener Landstraße auf und kollidierte mit dem PKW, der nicht abbog, sondern geradeaus weiterfahren wollte.

Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt, allerdings wurden beide PKW durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete zunächst gegen beide Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen und insbesondere zu dem eventuellen Blinken des Audis geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell