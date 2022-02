Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen: Weißer Jeep entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitagvormittag (25.02.2022), meldete ein 61-jähriger Mann aus Sachsenhagen seinen weißen Jeep Grand Cherokee bei der Polizei in Stadthagen als gestohlen.

Der Geländewagen war in der Nacht vom 24.02.2022 auf den 25.02.2022 in der Königsberger Straße, in Höhe der Hausnummer 1, geparkt worden. Letztmalig hatte der 61-Jährige seinen Wagen am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr gesehen, als er ihn an der genannten Adresse abstellte. Am nächsten Morgen bemerkte er den Verlust gegen 10:30 Uhr und alarmierte umgehend die Polizei.

Da sich die Fahrzeugschlüssel noch bei dem Geschädigten befinden, vermuten die Polizeibeamten, dass der oder die unbekannten Täter sich das im Fahrzeug enthaltene schlüssellose Öffnungs-und Schließsystem Keyless Go zunutze gemacht haben.

Autos mit dieser Ausstattung können ohne Bedienung des Fahrzeugschlüssels geöffnet und gestartet werden, sofern der Benutzer den Schlüssel bei sich trägt. Vermutlich wurden die Funksignale des Schlüssels von dem oder den unbekannten Täter/n abgefangen und dadurch das Fahrzeug gestartet.

Bei dem entwendeten Jeep handelt es sich um das Modell Grand Cherokee mit weißer Lackierung und auffälliger schwarz-pinker Folierung auf der Motorhaube und den beiden vorderen Türen.

Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die innerhalb des Tatzeitraumes oder früher im Bereich der Königsberger Straße und Umgebung ungewöhnliche Umstände wahrgenommen haben oder die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Weitere Informationen rund um das Thema "Sicherheit rund ums Fahrzeug" erhalten Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

