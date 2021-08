Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210824.5 Kiel: 1. Revier kontrollierte Rad- und Autofahrende

Kiel (ots)

Zwei Beamte des 1. Reviers haben Montagvormittag kurzfristig eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Kontrolle zielte auf eine der Hauptunfallursachen von Radfahrenden ab - der falschen Fahrbahnbenutzung.

Der Großteil der Radfahrenden befuhr den Radweg in der vorgegebenen Fahrtrichtung. Dennoch hielten die Polizisten im Zeitraum von 10 Uhr bis 12 Uhr in Höhe Holtenauer Straße / Im Brauereiviertel elf Radfahrerinnen und Radfahrer an, die den Radweg in falscher Richtung befuhren. Im gleichen Zeitraum fielen drei Autos auf, die auf dem dortigen Radweg hielten beziehungsweise parkten. Alle erhielten ein Bußgeld.

Die Kieler Dienststellen werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell