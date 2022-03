Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht neben Arztpraxis in Todenmann

Rinteln (ots)

Am Dienstag, den 01.03.2022, kommt es in der Zeit von 09:30 - 09:50 zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der im Kirschenweg ansässigen Arztpraxis im Ortsteil Todenmann. Der oder die Beteiligte touchiert vermutlich beim Ausparken den dort ebenfalls geparkten Pkw der Geschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 140 Euro. Der oder die Verursacher/in entfernt sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-95450 in Verbindung zu setzen. (mha)

