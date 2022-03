Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf: VW Multivan aus Einfahrt entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 03.03.2022, meldete sich gegen 04:40 Uhr ein 42-jähriger Mann aus Beckedorf in der Dienststelle des Polizeikommissariats Stadthagen und zeigte den Diebstahl seines VW Multivans an.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung fuhr daraufhin zum Tatort in der Tulpenstraße. Der Geschädigte erwartete die Beamten bereits. Er berichtete, dass er seinen etwas über sieben Jahre alten Van am Mittwochabend um 18:30 Uhr in der Einfahrt seiner Wohnanschrift, vor einer Garage geparkt hatte. Als er heute Morgen aufgestanden sei, hatte er bemerkt, dass der Wagen nicht mehr dort stand.

Der Volkswagen ist in brauner Farbe lackiert. Die hinteren Scheiben sind schwarz getönt. Weiter gab der Mann an, dass nur Fahrer- und Beifahrersitz eingebaut seien, da die Rücksitzbänke entfernt wurden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren hinsichtlich des besonderen Falles des Kfz-Diebstahls gegen Unbekannt ein. Da es sich bei dem Fahrzeug um ein älteres Modell handelte, war es nicht mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Ermittlungen hinsichtlich der Vorgehensweise des/der unbekannten Täter/s dauern weiterhin an.

Anwohnerinnen und Anwohner, die in dem Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag 04:30 Uhr, in dem Bereich rund um die Tulpenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

