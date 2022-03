Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Diebstahl aus einem abgestellten Pkw

Stadthagen (ots)

(bae) Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 00:20 Uhr und 02:10 Uhr wurden aus einem an der Nordsehler Straße abgestellten Pkw zwei Bluetooth-Boxen entwendet. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Renault Clio. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten.

