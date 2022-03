Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Beckedorf- Verkehrsunfall

Beckedorf (ots)

(bae) Am 04.03.2022 um 13:35 Uhr kam es in Beckedorf auf der Einmündung Hauptstraße/Schlesienstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der 50-jährige Bad Nenndorfer wollte mit seinem VW von der Schlesienstraße kommend die Hauptstraße queren. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte 23-jährige Beckedorferin mit ihrem VW-Polo. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell