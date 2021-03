Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 20 Tonnen Kupfer weggetragen/ Einbruch in Transporter

Fahrrad gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte machten am Wochenende auf dem Gelände einer Firma an der Altenaer Straße schwere Beute: Sie entwendeten 20 Tonnen reines Kupfer. Die Einbrecher müssen stundenlang beschäftigt gewesen sein, denn sie zerschnitten die schweren Rollen in der Lagerhalle in handliche Stücke und transportierten diese zu Fuß über das Gelände eines benachbarten Kleingartenvereins ab. Dort muss ein Fahrzeug gestanden haben. Die Tat passierte zwischen Samstag- und Montagmorgen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise insbesondere mit Blick auf den Transporter. Die Täter könnten ihr Fahrzeug mehrmals be- und entladen haben.

Ebenfalls am Wochenende drangen Unbekannte in einen an einer Seitengasse der Altenaer Straße geparkten Renault Master ein. Sie durchwühlten die Ladefläche und zerschlugen die Verbindungsscheibe zur Fahrerzelle. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts.

In der Nacht zum Sonntag wurde am Asenberg ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte sein rotes 26-Zoll-Pegasus-Rad am Samstag gegen 20 Uhr an die Hauswand gelehnt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Zwölf Stunden später stellte er den Diebstahl fest. Der Sitz des Fahrrades ist weiß und hat blaue Streifen.

