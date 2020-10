Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auf dem Weg zur Arbeit auf Probe...

Burkau (ots)

...waren drei weißrussische Männer im Alter von 37, 46 und 47 Jahren, als sie am 19. Oktober 2020 gegen 02:45 Uhr auf dem BAB 4 Parkplatz in Uhyst a.T. durch Bundespolizisten kontrolliert wurden. Alle drei wiesen sich mit gültigen Reisepässen und Visa aus und gaben an, nach Deutschland zum Probearbeiten zu wollen. Da keiner der Männer die dafür notwendigen Dokumente vorweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden geprüft.

