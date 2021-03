Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro

Hemer (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sind Unbekannte an der Straße Steltenberg in ein Büro eingebrochen. Sie bogen ein Gitter auf, hebelten das Fenster auf, kletterten in das Gebäude und durchwühlten die Büromöbel. Sie konnten mit einer Geldkassette und einer geringen Menge Bargeld flüchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell