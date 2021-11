Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Diebstähle auf Baustellen

Demmin (ots)

Am gestrigen 18.11.2021 registrierten die Beamten des Demminer Polizeihauptreviers zwei Fälle von Diebstählen auf Baustellen.

Auf einer Baustelle im Husar-Schulz-Weg in Demmin öffneten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 17.11.2021, 18:00 Uhr bis 18.11.2021, 07:30 gewaltsam den Tankverschluss eines Baggers. Aus diesem wurden in der weiteren Folge ca. 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden wird zunächst mit 275 EUR beziffert.

Im zweiten Fall kam es auf einer Baustelle des Drönnevitzer Solarparks zu einem Einbruch in eine Lagerhalle, zu der sich bislang unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit vom 17.11.2021, 16:45 Uhr bis 18.11.2021, 08:30 Uhr gewaltsam Zugang verschafften. Neben zwei Schlagbohrern und 20 Liter Dieselkraftstoff wurden ca. 3000 Meter Kupferkabel entwendet. Diese wurden zum Teil von Kabelrollen abgetrennt, als auch samt Kabeltrommeln gestohlen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin haben an den Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen der Diebstähle aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die zur Tatzeit in der Nähe der Tatorte auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

