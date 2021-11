Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Räuberischem Diebstahl in Waren gesucht

Waren (ots)

Am Nachmittag des 17.11.2021 kam es in einem Warener Einkaufsmarkt zu einem Räuberischen Diebstahl, bei dem der Täter flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der bislang Unbekannte gegen 14:00 Uhr mehrere Packungen Zigaretten in einem Lebensmittelgeschäft am Neuen Markt. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes bemerkte dies und versuchte, den Mann festzuhalten. In der weiteren Folge schubste der Mann die Mitarbeiterin und flüchtete anschließende aus dem Einkaufsmarkt in Richtung Hafen.

Die einschreitende Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen am Arm. Der Sachschaden beträgt ca. 280 EUR. Den Angaben der Zeugen zu Folge ist der Tatverdächtige zwischen 35 und 40 Jahre alt, ca. 1,75m groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze blonde Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken. Zur Tatzeit trug er eine schwarz- graue Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Umhängetasche mit einem weißen NIKE-Zeichen.

Die Ermittlungen wegen des Räuberischen Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell