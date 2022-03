POL-NI: Stadthagen: "Ist alles ok?" - 16 Fälle von Anrufen durch sogenannte falsche Polizeibeamte

Uchte (ots) - Uchte(FOR) Am 06.03.2022 im Zeitraum von 12:00-15:15 Uhr wurde an der B61 am Parkplatz Haferkuhle eine Harley-Davidson entwendet. Der 54-Jährige Besitzer aus Minden hatte sie dort gegen 12:00 Uhr zurücklassen müssen, da die Maschine während der Fahrt einen Defekt hatte. Als er gegen 15:15 Uhr zurückkam, um das Motorrad abzuholen, fehlte von dem Oldtimer jede Spur. Bei der entwendeten Harley handelt es ...

