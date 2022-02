Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden über 250 Liter Diesel in Bargstedt, Drei Einbrüche in Freiburg, Corona-Teststation in Stade-Wiepenkathen aufgebrochen

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden über 250 Liter Diesel

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Bargstedt im Stühkamp auf einem dortigen landwirtschaftlichen Betrieb aus einem Gebäude acht 20 Liter Kanister und aus den Tanks von zwei Traktoren insgesamt ca. 270 Liter Diesel entwendet. Zum Abtransport des Kraftstoffes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04161-888260.

2. Drei Einbrüche in Freiburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Freiburg gleich zu drei Einbrüchen gekommen. In der Straße "Am Bassin" haben Unbekannte das Büro der dortigen Reithalle aufgebrochen und mehrere Pferdeboxen gewaltsam geöffnet und durchsucht. Ob und was dabei entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf dem Sportplatzgelände wurde eine Verkaufsklappe sowie die Tür zum Kassenraum sowie der Kiosk auf der Zuschauertribüne aufgebrochen und dann sämtliche Schränke und Behälter durchsucht. Auch hier ist noch unbekannte ob und was erbeutet werden konnte.

Der dritte Tatort lag in der Straße "Am Hafen". Hier haben vermutlich dieselben Täter widerrechtlich das Vereinsheim des SV Freiburg betreten und dabei zwei Geldkassetten mit einer geringen Menge Bargeld sowie alkoholische Getränke mitgenommen.

Der angerichtete Schaden an allen drei Einbruchsorten dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

3. Corona-Teststation in Stade aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stade-Wiepenkathen in der der "Alten Dorfstraße" einen dort als Corona-Teststation genutzten Container aufgebrochen und daraus dann ein MacBook Air und ein IPhone X entwendet.

Der Schaden dürfte sich dabei auf ca. 1.000 Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell