Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Was ist auf dem Radweg passiert? Die Polizei sucht Zeugen.

Ebeleben (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einer Körperverletzung auf dem Radweg zwischen Rockensußra und Ebeleben. Am Freitag, 28. Januar, gegen 20.45 Uhr, lief ein 26-jähriger Mann auf dem Weg in Richtung Ebeleben. Hierbei soll er auf Höhe der Teiche von einem Unbekannten angegriffen worden sein. Ein Freund fand den Verletzten und brachte ihn nach Rockensußra. Von dort kam er ins Krankenhaus, wo Gesichtsverletzungen und Kopfverletzungen diagnostiziert worden sind. Das Opfer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Wer kann Hinweise zum Geschehen geben? Wer hat möglicherwiese die Auseinandersetzung beobachtet? Wer hat das Opfer, auch noch unverletzt, auf dem Radweg gesehen und kann Hinweise zu dessen Zustand oder Verhalten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell