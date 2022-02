Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheune angebrannt

Westerengel (ots)

Unbekannte setzten am frühen Donnerstagmorgen, auf noch unbekannte Art und Weise, das Holztor einer Scheune in der Lange Straße in Brand. Kurz vor vier Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr. Durch deren schnelles Agieren konnte eine Ausbreitung der Flammen auf ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus verhindert werden. Kurz nach 6 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei sicherte am Brandort Spuren. Noch ist unklar, wie das Tor angebrannt wurde. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/860, zu melden.

