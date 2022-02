Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Produktionshalle abgebrannt

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochvormittag stand eine Produktionshalle in einem Gewerbegebiet in Aschara in Flammen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Nach über 2,5 Stunden, gegen 12 Uhr, hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Auf Grund der enormen Rauchentwicklung sind Aussagen zur Brandursache und des kompletten Ausmaßes noch nicht möglich. Ein Mitarbeiter musste, leicht verletzt, medizinisch versorgt werden. Er hatte noch versucht, die Flammen selbst zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird gegenwärtig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. In der Halle lagerten verschiedene Lacke, Farben und andere Materialien. Das betroffene Unternehmen ist ein Zulieferer von Ersatzteilen, unter anderen für die Fahrzeugindustrie

