Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnhaus

Nordhausen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag zwischen 7.25 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus Am Töpferwege ein. Der oder die Täter brachen ein Wohnzimmerfenster an der Rückfront des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. In der oberen Etage durchwühlten sie ein Zimmer. Mit Modeschmuck im Wert von ca. 300 Euro verschwanden die ungebetenen Gäste wieder. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind fremde Fahrzeuge im Wohngebiet aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

