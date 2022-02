Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verschwundene Jugendliche aus Mühlhausen wieder aufgetaucht

Mühlhausen (ots)

Die 17-jährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Mühlhausen wurde seit dem 8. Januar vermisst. Am Mittwochvormittag wurde die Vermisste in Ostthüringen aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

