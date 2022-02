Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto übersehen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 10.50 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes von den parallel zur Grimmelallee verlaufenden Parkplätzen in die Heinrich-Zille-Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Focus, dessen 31-jähriger Fahrer aus Richtung Grimmelallee gefahren kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt.

