Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag, den 15.01.2022 gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Wasgau Einkaufmarktes in der Bitscher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Ford Kuga beschädigt. Als die 39-Jährige geschädigte Fahrzeugbesitzerin zurück an ihr Fahrzeug kam konnte sie im Bereich der Beifahrerseite frische Lackbeschädigungen feststellen. Vermutlich wurde der PKW beim Ein- oder Aussteigen aus einem daneben parkenden PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Täter von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell