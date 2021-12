PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ermittlungen nach Brand von Altpapierstapel +++ Verletzte bei Auffahrunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ermittlungen nach Brand von Altpapierstapel, Bad Homburg v. d. Höhe, Haingasse, 15.12.2021, gg. 22.50 Uhr (pa)In der Bad Homburger Haingasse kam es am späten Mittwochabend zu einem Brand von Altpapier, in dessen Folge die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat. Gegen 22.50 Uhr wurde das Feuer auf einem öffentlichen Platz im dortigen Wohngebiet gemeldet Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den in Flammen stehenden Altpapierstapel zeitnah löschen. Durch das Feuer wurden neben einem Telefon- und einem Stromverteilerkasten unter anderem ein Fahrrad sowie zwei Briefkästen beschädigt, sodass sich die Schadenshöhe auf schätzungsweise 3.000 Euro summiert. Derzeit kann ein vorsätzliches Entfachen nicht ausgeschlossen werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Verletzte bei Auffahrunfall,

Bad Homburg v. d. Höhe, Hohemarkstraße, 15.12.2021, gg. 17.25 Uhr (pa)Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich in Bad Homburg ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Audi die Hohemarkstraße in Fahrtrichtung Usingen. Der Autofahrer bemerkte zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge vor einer rotzeigenden Ampel hielten, sodass er einem Opel auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor befindlichen BMW geschoben, der wiederum gegen das Heck eines Toyota stieß. Im Rahmen des Unfallgeschehens zogen sich eine 30-jährige Usingerin, die am Steuer des Opel saß, sowie der 45-jährige Bad Vilbeler, der den BMW fuhr, leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich auf einige Tausend Euro.

