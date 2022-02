Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sechs schwerverletzte Menschen, darunter drei Kinder, nach Unfall auf Bundesstraße

Greußen (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 4 zwischen Greußen und Westerengel ein schwerer Verkehrsunfall. Am Abzweig nach Otterstedt beabsichtigte gegen 7.20 Uhr ein Auto nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dahinter hielt ein weiteres Fahrzeug. Der 40-jährige Fahrer eines Ford erkannte die bereits haltenden Autos und bremste sein Fahrzeug ab. Der hinter dem Ford fahrende 79-Jährige in einem Skoda Fabia bemerkt das Abbremsen offensichtlich zu spät. Er fuhr auf den Ford auf, der daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das auf einem Feld Stehen blieb. Der Ford wurde zurück auf die eigentliche Fahrbahn geschleudert und blieb stehen, der Rentner im Skoda stoppte im Straßengraben. Sechs Menschen, darunter drei Kinder im Alter von 15, 13 und 3 Jahren, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 55-jährige Taxifahrerin musste auch medizinisch versorgt werden, wurde aber nur leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Gegen 10.30 Uhr rollte der Verkehr wieder.

