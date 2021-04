Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pedelecfahrerin erlitt schwere Verletzungen

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 11.55 Uhr stieg eine 53-jährige Autofahrerin aus Wesel an der Straße Am Friedenshof aus ihrem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

Eine 64-jährige Pedelecfahrerin, die in Richtung Feldstraße fuhr, prallte von hinten gegen die geöffnete Autotür und stürzte.

Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.

