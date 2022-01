Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Auto erfasst

Haynrode (ots)

Der Rettungshubschrauber brachte am frühen Montagnachmittag ein 6-jähriges Kind ins Krankenhaus. Der Junge war gegen 13.30 Uhr an der Bushaltestelle in Haynrode hinter einem Bus auf die Straße getreten. Ein Auto erfasste das Kind. Zur Schwere der Verletzungen sind noch keine Angaben möglich.

