Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromversorgung unterbrochen

Leinefelde (ots)

Am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, kollidierte ein VW Up in der Schillerstraße mit einem Stromverteilerkasten. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Allerdings waren aufgrund des Unfalls in der Schillerstraße einige Haushalte über eine Stunde ohne Strom.

