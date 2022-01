Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Montag, 24.Januar. Gegen 19.30 Uhr ging ein 21-Jähriger entlang der Crucisstraße, Wippertor. Auf Höhe des Spielplatzes sprachen ihn zwei Männer an und forderten das Handy sowie die Uhr des jungen Mannes. Nachdem dieser das ablehnte, schlug einer der Männer zu. Das Opfer fiel zu Boden. Einer der Täter drückte seine Hand gegen den Hals des am Boden Liegenden, während der zweite Täter schaute, dass niemand kommt. Plötzlich ließen die Unbekannten von ihrem Opfer ab und verschwanden. Das Opfer begab sich ins Krankenhaus. Dort wurden Verletzungen im Gesicht und am Hals attestiert. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Beide Täter waren ca. 1.75 bis 1.80 m groß. Einer der Täter trug eine Joggingjacke der Marke Adidas, sein Begleiter eine dunkle Bomberjacke. Sie trugen jeweils ein Cape auf dem Kopf. Bei einem der Täter erkannte das Opfer ein Tatoo am Unterarm. Sie sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

