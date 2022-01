Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlichen Sprengsatz entdeckt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstagmittag, 29. Januar, informierte ein Zeuge die Polizei in Heiligenstadt über einen selbstgebastelten Sprengsatz an einem Hochsitz, auf einem Wanderweg bei Kalteneber. Die Polizisten entdeckten wenig später einen nichtzugelassenen pyrotechnischen Gegenstand mit einer Zündschnur. Die Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes rückten an und stellten den Gegenstand sicher. Offenbar handelte es sich um einen Anschauungsgegenstand eines Seminars für Pyrorechniker, das im Oktober 2021, in der unmittelbaren Umgebung, stattfand. Um das zu klären wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzes eingeleitet.

