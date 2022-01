Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleidercontainer aufgebrochen

Sondershausen (ots)

Unbekannte brachen am zurückliegenden Wochenende zwei Kleidercontainer auf dem Gelände eines Baumarktes in der Frankenhäuser Straße auf. Ob der oder die Täter tatsächlich Kleidung erbeuteten ist noch unklar. An einem dritten Container scheiterten die Diebe.

