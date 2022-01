Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Nordhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen konnten am Sonntag 2 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihr Gefährt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führten. Gegen 13:20 Uhr wurde in der Ludolfingerstraße ein 23 Jahriger PKW- Fahrer kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Etwa 2 Stunden später fiel den Kollegen in der Halleschen Straße ein E-Scooter auf, welcher ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde.Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte ebenfalls eine Blutentnahme im Krankenhaus. Darüberhinaus wurde der Scooter vorerst sichergestellt, da es Widersprüche zu den Eigentumsverhältnissen bzw. zur Herkunft gab.Es wurden Anzeigen wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Straßenverkehrsgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell