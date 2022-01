Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glätteunfälle im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 8.15 Uhr die Landstraße 1037 von Cleysingen kommend in Richtung Ellrich. In einer Kurve kam er mit seinem Ford Focus auf der glatten Straße ins Rutschen. Er geriet an einem Bahnübergang ins Gleisbett und stieß gegen ein Andreaskreuz. Im Gleisbett kam der Ford letztlich zum Stehen. Die Straße musste für die Bergung des Ford voll gesperrt werden. Die Bundespolizei wurde informiert. Zur Höhe des Gesamtschadens sind noch keine Angaben möglich. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nur wenige Minuten später kam ein Lkw an einem weiteren Bahnübergang zwischen Cleysingen und Ellrich von der Straße ab. Hier musste das mit Gips beladene Fahrzeug auch abgeschleppt werden. Ein Schaden entstand nicht. Zwischen Woffleben und Niedersachswerfen stießen gegen 8 Uhr zwei Fahrzeuge, darunter ein Taxi, auf schneeglatter Straße zusammen. Verletzt wurde hier niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell