Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gemeindeschenke von Einbrechern heimgesucht

Altengottern (ots)

Zwischen Dienstag, 25. Januar und Dienstag 1. Februar, drangen Unbekannte gewaltsam in die Gemeindeschenke, in der Hauptstraße ein. Was die Täter erbeuteten ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell