Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer beim Abbiegen übersehen- Sturz verursacht Kopfverletzungen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Mittwochmorgen (23.3) zu einem Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße im Bereich des Festplatzes. Zum Unfallzeitpunkt gegen 11.00 Uhr befuhr ein 93-jähriger Radfahrer die Lübbecker Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Mennighüffen. Der Löhner befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pedelec auf dem für ihn vorgesehen Radweg neben der Lübbecker Straße. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte der entgegenkommende Fahrer eines silbernen Ford S-Max von der Lübbecker Straße nach links auf den dortigen Festplatz abzubiegen. Hierbei übersah der 42-Jährige aus Löhne den kreuzenden Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 93-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der verletzte Radfahrer wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Ford S-Max und das Fahrrad wurden durch den Unfall leicht beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1200 Euro entstand.

