Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Damenrad gestohlen

Menden (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Donnerstagmorgen wurde an der Lortzigstraße ein Damenfahrrad gestohlen. Das rot/schwarze Pegasus-Bike stand in einer Grundstückszufahrt und war mit einem Spiralschloss an einem Zaun gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

