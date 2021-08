Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier mit Gesichtsmasken maskierte Männer entwendeten Zigarettenstangen

Balve (ots)

Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, entwendeten am 09.08.2021, gegen 16:30 Uhr vier mit Gesichtsmasken maskierte Männer, in einem Supermarkt an der Hönnetalstraße von gerade angelieferten Palletten mehrere Stangen Zigaretten im vierstelligen Warenwert. Nach der Tat verschwanden sie unerkannt sofort wieder. Die Tat wurde videografiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373-9099-0 entgegen. (Wib)

