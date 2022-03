Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter nutzen Dunkelheit für Diebstahl- Transit aufgebrochen

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (24.3.) kam es zu einem Diebstahl in Kirchlengern an der Brandhorststraße. Am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr wurde durch den Nutzer ein Ford Transit im Bereich des Grundstückes verschlossen abgestellt. Am frühen Morgen gegen 05.00 Uhr bemerkte eine Zeugin das die Seitentür des Transit aufstand und auch im Inneren das Licht brannte. Sie informierte den Geschädigten und dieser stellte fest, dass aus dem Fahrzeug hochwertiges Werkzeug entwendet wurde. Hierbei handelt es sich um zwei Vakuumsauger der Marke Gabo, einen Winkelschleifer (Makita) und zwei Akku-Geräte (Makita) im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug gegen 03.00 Uhr in der Nacht noch unbeschädigt und verschlossen am Wohnhaus standen, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter im Tatzeitraum von zwei Stunden das Fahrzeug öffneten, das Werkzeug mitnahmen und in bislang unbekannte Richtung flüchteten. Wir bitten Zeugen, die weiteren Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell