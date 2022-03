LPI-SLF: Unfallflucht

Landkreis Sonneberg (ots) - Am Sonntag wurden im Landkreis Sonneberg mehrere Verstöße im Verkehrsbereich festgestellt. Am Nachmittag wurde eine Strafanzeige im Verdachtsstadium gegen einen 25-Jährigen erstattet, welcher laut Zeugen ein Fahrzeug geführt haben soll, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde ein 62-Jähriger am Abend in ...

mehr