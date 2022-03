Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich festgestellt

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Sonntag wurden im Landkreis Sonneberg mehrere Verstöße im Verkehrsbereich festgestellt. Am Nachmittag wurde eine Strafanzeige im Verdachtsstadium gegen einen 25-Jährigen erstattet, welcher laut Zeugen ein Fahrzeug geführt haben soll, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde ein 62-Jähriger am Abend in Föritztal kontrolliert- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,68 Promille. Nach einem auf der Dienststelle durchgeführten, gerichtsverwertbaren Alkoholtest erwartet den Mann nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, seine Weiterfahrt wurde zudem unterbunden. Und gegen 20:30 Uhr wurde im Bereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Als sich durch einen Drogenschnelltest Hinweise auf eine Betäbungsmittelbeeinflussung ergaben wurde bei dem 33-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt; er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

