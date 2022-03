Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 15-Jährige klaut in mehreren Geschäften und wird erwischt

Rudolstadt (ots)

Am Freitagabend konnte eine Ladendiebin gleich mehrfach überführt werden. Eine 15-Jährige hatte in einem Schuhgeschäft in der Rudolstädter Marktstraße versucht, die Etiketten von neuen Schuhen zu entfernen und anschließend mit diesen das Geschäft zu verlassen. Bei Alarmauslösung konnte das junge Mädchen gestoppt und ihre mitgeführten Sachen durchsucht werden. Hierbei wurde noch weitere Bekleidung aus einem nahegelegenen Geschäft festgestellt, wofür die Beschuldigte keinen Kassenbeleg vorweisen konnte. Die 15-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen, das Diebesgut wurde an die Eigentümer/ jeweiligen Geschäfte herausgegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell